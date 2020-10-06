Сегодня, 6 октября, журналистам представили полицейскую конюшню. У каждой лошади есть свой денник, это дом, где она живет. За ними наблюдает дежурный через камеры.

Лошадей кормит трижды в день кавалерист, который заступает на дежурство. За каждой из них закрепляется свой сотрудник. В этом году сотрудников полиции обучат работе коваля, чтобы те могли подковывать их.

Животных обеспечивают овсом и сеном.

Отметим, что в распоряжении полка есть коневоз, который позволяет релоцировать лошадей для несения службы в необходимой точке города.

Животных, которым уже пора на пенсию, отвозят в саратовский аграрный университет. Это те особи, которым 20 и более лет.

Начальник полиции Саратова Андрей Чепурной отметил, что за время существования полка изменилось многое.



Вера Горбунова, заведуюшая ветклиникой аграрного отметила, что уход за животными очень хороший. Лучшей конюшни, не считая частных, она не видела.

— МВД заботятся о них, охраняя их и наш покой, — отметила она.

