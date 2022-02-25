Сотрудники полиции провели масштабный рейд, выявляя пьяных подростков по всем увеселительным местам в центре города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Саратову.

— В рейдах приняли участие сотрудники полиции, члены общественного совета, представители органов системы профилактики городской администрации. В списке так называемых «тусовочных» мест подростков помимо кафе и баров, также оказались скверы, дворы и подъезды жилых домов. — отмечают сотрудники полиции.

С начала года во Фрунзенском районе выявлены более 20 пьяных подростков.

К ответственности привлекут не только родителей несовершеннолетних, но и продавцов торговых объектов.