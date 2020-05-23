Саратовские полицейские проверили соблюдение масочного режима на рынках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Так, на рынке «Привоз» было выявлено 19 нарушителей. Всего во время рейда полицейские засекли 40 продавцов без защитных масок.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
Помимо этого, во время проверки полицейские напомнил покупателям о необходимости ношения СИЗов и соблюдения дистанции в общественных местах.
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Полицейские наказали 40 продавцов рынков за отсутствие маси
А что, прикольно, отсутствие маси))))))))))))))))