Саратовские полицейские проверили соблюдение масочного режима на рынках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Так, на рынке «Привоз» было выявлено 19 нарушителей. Всего во время рейда полицейские засекли 40 продавцов без защитных масок.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, во время проверки полицейские напомнил покупателям о необходимости ношения СИЗов и соблюдения дистанции в общественных местах.

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