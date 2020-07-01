Вчера, 30 июня, в полночь в полицию поступил звонок с жалобой местных жителей на нарушителей тишины, сообщает пресс-служба городского управления полиции.

Граждане пожаловались на неизвестных, которые в ночное время запускали салют во дворе многоквартирного дома на улице Шелковичная. Дело в том, что от шумных залпов салюта во дворе сработали сигнализации автомобилей, люди были напуганы громкими звуками.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, составили протокол на нарушителей общественного порядка. Выяснилось, что тишину нарушили квартиросъемщики жилого дома, с залпами салюта они хотели отпраздновать день рождения сына. Но на таком торжестве присутствовали не только двое их детей, но и приглашенные несовершеннолетние без сопровождения взрослых.

В итоге к административной ответственности привлекли организатора праздника — 39-летнего мужчину. Также к ответственности привлекли всех родителей несовершеннолетних, находившихся на этом пиршестве.