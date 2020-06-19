Подозреваемый в краже гербицидов в Перелюбском районе Саратовской области хранил дома патроны для автомата Калашникова, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В ОП Перелюбского района поступило заявление о пропаже с сельскохозяйственных полей, расположенных около поселков Калинин и Сталинский 12 десятилитровых канистр с гербицидами на 41,04 тысячи рублей. Во время расследования возбужденного уголовного дела оперативникам удалось выйти на двух местных жителей, которых пришлось задерживать при при силовой поддержке Росгвардии.

При обыске в доме одного из злоумышленников, помимо канистр из-под пропавших с поля химикатов, было найдено 134 патрона калибра 5,45 миллиметров для автомата Калашникова, изготовленные фабричным способом.

Сам мужчина рассказал, что боеприпасы он нашел на улице и хотел сдать в полицию, но «закрутился», а потом забыл о них.

Теперь в отношении мужчины возбуждено еще одно дело о незаконном обороте оружия. Ведется следствие.