Бывшие сотрудники полиции из Вольска Саратовской области, насмерть забившие задержанного в сентябре 2019 года, готовятся предстать перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, ночью 26 сентября двое сотрудников полиции задержали за административное правонарушение 41-летнего мужчину. Тот начал дебоширить и оскорблять правоохранителей, поэтому они заковали его в наручники и отвезли в район кладбища неподалеку от поселка Пролетарский в пригороде Вольска. Там они избили задержанного и бросили умирать. Тело погибшего на следующий день обнаружили прохожие.

Полицейских вскоре изобличили. На время следствия они были арестованы. Уголовное дело передано в суд.