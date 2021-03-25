Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте поймали на станции Сенная двух граждан, подозреваемых в воровстве железнодорожных деталей.

Установлено, что 38-летний и 43-летний жители Вольска сняли с платформы для поездов 16 железнодорожных роликов.

Злоумышленники хотели сдать похищенное в пункт приема лома, а деньги потратить на себя.

Сумма ущерба превысила отметку в 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Их отпустили под подписку о невыезде.

