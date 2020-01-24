Сегодня в Саратове на Театральной площади полицейским торжественно вручили ключи от новых служебных автомобилей.

Как сообщает наш корреспондент, на встрече присутствуют первый замминистра МВД РФ Александр Горовой и губернатор Валерий Радаев.

Полицейским Саратовской области подарили 54 автомобиля Škoda и восемь УАЗ Патриот.

— Если полицейские на «грантах» умудрялись загонять мощные спорткары, а на новых «шкодах» это будет гораздо проще сделать, — комментирует Горовой.

Мощный турбированный двигатель позволяет быстро разгоняться за короткое время. Также в авто есть дополнительный аккумулятор и медицинский ящик первой помощи.

После вручения глава региона, замминистра и генерал-лейтенант полиции по области Николай Трифонов возложили цвету к памятнику погибшим полицейским.

Александр Горовой отметил, что за прошедший года количество погибших в ДТП снизилось на 25 процентов по стране. В Саратовской области этот показатель в два раза ниже — 13 процентов.

— Мы будем поддерживать материально-техническое обеспечение подразделений Гибдд. Сегодня вручаем ключи от 62 машин инспекторам. К 2024 году весь транспорт в ГИБДД будет заменён на новый. Сегодня на коллегии мы договорились с органами власти о совместной работе. Парковки, видеофиксация стационарными способами — это на местной власти, у нас огромное количество дорог, — отметил замминистра.