В мессенджерах стали распространять информацию о лже-медиках. Якобы по домам ходят санитары для обработки квартир, а затем пускают слезоточивый газ в лицо и совершают преступления. Кроме того, распространители этой информации сообщают, что информация была озвучена на совещании в полиции.

— Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми, — заверили в ГУ МВД региона.

Полицейские напоминают, что за распространения фейковых новостей предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде штрафа до 100 тысяч рублей.