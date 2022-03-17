Полицейские остановили пьяного водителя стрельбой по колесам машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Так, 28-летний житель Энгельсского района, управляя машиной «ВАЗ-2115», не подчинился требованиям полиции остановиться.

— Злоумышленник, пытаясь скрыться, неоднократно выезжал на полосу встречного движения и совершал резкие маневры перестроения, создавая опасность для других участников дорожного движения, — поделились сотрудники ведомства.

На неоднократные предупреждения полицейских о возможном применении табельного оружия нарушитель никак не реагировал. Для остановки транспортного средства, после предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС сделал несколько прицельных выстрелов по колесам автомашины.

С пробитыми колесами злоумышленник, едва не сбив инспектора ДПС, еще некоторое время продолжал движение, после чего его задержали.

Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, такое повторялось не в первый раз.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Кроме того, его арестовали на 10 суток.