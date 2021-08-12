Полиция Саратовской области не стала возбуждать уголовное дело о краже 22-х миллионов рублей, сообщает пресс служба прокуратуры Саратовской области.

Заявление о хищении денежных средств поступило в прокуратуру от генерального директора фирмы, занимающейся торговлей сельскохозяйственной продукцией. Он пожаловался на отказ полиции возбуждать уголовное дело о хищении очень крупной суммы денег.

Прокуратура установила, что полиция не выяснила никаких обстоятельств, которые могли бы быть поводом для отказа от возбуждения уголовного дела. В итоге уголовное дело было возбуждено и прокуратура взяла его под свой контроль.