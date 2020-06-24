Позавчера 22 июня в Аткарске Саратовской области произошла самая настоящая погоня с применением оружия, сообщает пресс-служба регионального главка внутренних дел.

Сотрудники ГИБДД пытались остановить автотранспортное средство для проверки документов, но водитель категорически не захотел останавливаться и следовать требованиям правоохранительных органов. Вместо того, чтобы остановиться, он попытался оторваться от инспекторов, нарушив сразу несколько правил дорожного движения. В погоне нарушитель не ограничился городской чертой и выехал за город, но сотрудники ГИБДД не отставали. Дабы остановить правонарушителя, инспекторам пришлось применить оружие и совершить несколько выстрелов из табельного оружия по колесам автомобиля. Тогда нарушитель выбежал из машины и попытался скрыться от инспекторов, но далеко убежать ему не удалось.

— Установлено, что ранее правонарушитель был лишен права управления транспортным средством сроком на полтора года. В настоящее время в отношении водителя составлено сразу несколько протоколов об административном правонарушении. А автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку, — рассказала Виктория Вещеулова, старший инспектор группы по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.