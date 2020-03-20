В Хвалынске Саратовской области был задержан пьяный водитель, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Нарушитель заметил на дороге полицейский автомобиль, остановился и сделал вид, что устраняет неисправность. Сотрудникам автоинспекции это показалось подозрительным и они решили его проверить. Когда стало понятно, что 32-летний мужчина пьян, инспекторы попытались его оформить.

Мужчина прыгнул в машину с намерением скрыться и полицейским пришлось открыть огонь из пистолета по колесам авто. В результате злоумышленника задержали.

Как рассказывает дознаватель отдела полиции Хвалынского района Татьяна Демяшина, в ноябре 2018 года мужчина был лишен права на управление автотранспортом и за рулем он сел до истечения срока этого наказания.

На нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.