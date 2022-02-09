За помощью к инспекторам ДПС в Вольском районе Саратовской области днем 9 февраля обратился проезжавший мимо водитель.

Мужчина объяснил дежурившим полицейским, что у него в машине находится беременная женщина, которую срочно нужно отвезти в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Ситуация осложнилась тем, что машина с беременной сломалась и погода испортилась.

До ближайшей больницы было 22 километра, — сообщили в МВД.

Тогда старший лейтенант полиции Андрей Маслов и лейтенант полиции Владимир Дороднов приняли решение самостоятельно на служебной машине транспортировать женщину в родильный дом.

Только благодаря их действиям женщина была вовремя доставлена в профильное медучреждение, где ей оказали необходимую помощь.

В настоящее время здоровью будущей мамы и ее малышу ничего не угрожает.