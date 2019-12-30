Таксист из Энгельса Саратовской области расплачивался за покупку чужой карточкой, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В полицию обратилась 40-летняя женщина, рассказавшая, что кто-то накупил продуктов на 5,016 тысячи рублей с ее утерянной карты. Было возбуждено уголовное дело и в воскресенье, 29 декабря полицейские задержали подозреваемого — 38-летнего покровчанина, работающего таксистом.

Мужчина признался в преступлении и вернул потраченные на покупки деньги. Ведется следствие.