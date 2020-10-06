На сегодняшнем дне открытых дверей в кавалерийском взводе полка патрульно-постовой службы УМВД России по Саратову рассказали об условиях содержания лошадей.

На встрече присутствовал начальник городской полиции Андрей Чепурной, представители ветеринарного сообщества, и.о. ректора аграрного Дмитрий Соловьев, декан аграрного университета, Дмитрий Степанов — декан техникума в Краснокутском районе.

В декабре будет два года, как мы сюда въехали. До этого у кавалерии не было своего помещения. Мы принимаем все меры для комфортного содержания животных. Здесь есть территория площадью 12 тысяч квадратных метров, где проходят тренировки, две левады — места для выгула животных общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, грязевые ванны для профилактики сухости копыт, — объяснил главный начальник полиции.

Благодаря взаимодействию с аграрным университетом здесь высадили яблоневый сад — 80 деревьев, две березы. Яблоки сажали два года подряд, весной и осенью, первый урожай лошади попробовали.



