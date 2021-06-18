Днем к экипажу полка ДПС в Кировском районе Саратова подъехал автомобиль, водитель которого обратился за помощью к полицейским. Об этом сообщили в городском УМВД.

Водитель авто рассказал, что ему необходимо срочно доставить получившего травму ребенка в больницу, но он не знает город. У несовершеннолетнего открылось сильное кровотечение и его состояние ухудшалось с каждой минутой.

Старший инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Саратову старший лейтенант полиции Дмитрий Жаров и инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Саратову лейтенант полиции Карим Абдулин на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами доставили ребенка в больницу и передали врачам.