Полицейские нашли забытый кошелек, присвоенный жителями Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился 72-х летний житель Ленинского района с заявлением о пропаже кошелька. Он сообщил полицейским, что вчера 24 августа он забыл его в магазине на улице Международная. Вернувшись за кошельком, он не нашел его там. В кошельке было шесть тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемых по «горячим следам». Ими оказались 34-летний мужчина и его 50-ти летняя знакомая. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что присвоение потерянного имущества приравнивается к его краже. В случае нахождения потерянного предмета следует отнести его в отделение полиции.