В Саратове, Саратовской области и Москве продолжается розыск пропавшего Михаила Карповича, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Напомним, 32-летний мужчина ушел из дома 11 февраля. По некоторым предположениям,. Он мог направиться в Москву. Рост Михаила Карповича 185 сантиметров, крепкого телосложения. С карими глазами и темно-русыми густыми волосами.

В момент исчезновения мужчина был одет в серое пальто, тёмно-синие джинсы, темно-синий свитер, черные кожаные ботинки на молнии, двусторонняя серая-синюю шапку.

Михаила Карпович — предприниматель, с собой у него могла находиться крупная сумма денег.