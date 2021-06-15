В Саратовской области начата проверка по факту публикации ролика о якобы жестком задержании сотрудниками уголовного розыска из Самары жителя Балакова. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказала глава пресс-службы регионального управления внутренних дел Анастасия Захарова.

По её словам, сейчас по факту публикации ролика об избиении гражданина на улице Балакова двумя мужчина, которые представлялись сотрудниками уголовного розыска Самарской области, проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области от комментариев отказались. Сославшись на то, что на видео нет привязки к местности, не видно лиц нападавших их полицейских удостоверений.

— Мы такие сообщения не комментируем, — ответил глава пресс-службы Самарской полиции Сергей Гольдштейн.

Напомним, вчера в социальных сетях появилась запись избиения двумя мужчинами третьего. По словам очевидцев, перед тем, как началась потасовка, мужчины представились сотрудниками уголовного розыска из Самары.