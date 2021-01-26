Полиция начала проверку по факту домашнего насилия над беременной многодетной матерью в Татищевском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка внутренних дел.

Напомним, сегодня уполномоченная по правам человека по Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о 26-летней женщине находящейся на пятом месяце беременности, подвергавшейся регулярным избиениям от мужа. Также мужчина, возможно, похитил и спрятал от матери их общих детей.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, на месте работают сотрудники ПДН. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.