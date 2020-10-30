В отдел полиции Ленинского района Саратова поступило заявление от местного жителя о пропаже автомобиля Иж-2126-030. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Владелец уточнил, что машина стояла у гаражей на улице Мелиораторов.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались двое парней в возрасте 16 и 18 лет. Они признались, что сдали транспорт на металл.

Транспорт изъяли и вернули владельцу под сохранную расписку.

На молодых людей завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.