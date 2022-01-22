В полицию в середине декабря с заявлением о пропаже телефона обратилась 42-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Рассказывая полицейским об обстоятельствах происшествия, заявительница уточнила, что в многоквартирном доме выпивала в компании знакомых, а позже уснула в общем коридоре.

Сотрудниками полиции по подозрению в краже задержана ранее судимая 47-летняя женщина. Похищенное изъято.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.