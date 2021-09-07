В Саратовской области в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Chery в селе Толстовка. Об этом сообщает ГУ МВД.

Заявительница сообщила, что обнаружила кражу после визита родственника. Угнанный автомобиль с множеством повреждений полицейские обнаружили в 300 метрах от поселка Заволжский Пугачевского района.

— В отдел полиции доставлен 24-летний сводный брат заявительницы. Мужчина пояснил, что не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет, — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.