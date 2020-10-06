На сегодняшнем дне открытых дверей в кавалерийского взвода полка патрульно-постовой службы УМВД России по Саратову полицейские рассказали о характерах лошадей.

Животных включают в работу постепенно, примерно год проходит их адаптация. Важно не торопить коней, не напугать их.

Во взвод поступило пять новых жеребцов, один из них — Ливан, добрый и спокойный.

Александра Павленко объяснила, как ведет себя конь Ложкарь. Он любит все делать через ласку, строгим с ним быть нельзя.

Конь Пионер встретил журналистов нервно, он еще не привык к седлу. Старший сержант Виктор Боглаенко рассказал, что животное еще не привыкло к сдержанности.

Рашид Ишмуханов охотно объяснил, что конь Бунт спокойный и ласковый, несмотря на имя. Он с самого начала зарекомендовал себя как умное животное. Любит полобызаться и всегда начеку, если это будет надо, то он среагирует.

Жеребец Затяжной сейчас находится на карантине, его вылаживали. Сейчас заживают его швы, поэтому он не вышел к гостям. Он тоже спокойный.







