11 февраля 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников УМВД России по Саратову, приуроченная к Международному дню безопасного Интернета, на тему: «Интернет: как не стать жертвой».

В дискуссии принимают участие спикеры:

— Владислав Пылаев — начальник штаба УМВД России по городу Саратову, полковник внутренней службы

— Алексей Шепелев — оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Саратову, майор полиции.

Внимание: в пресс-мероприятии примет участие «жертва» интернет-мошенников, которая расскажет невыдуманную «историю своего обмана». Сколько смогли заработать преступники, и кому теперь должна «жертва»? — эксклюзивно в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов».

Начало мероприятия в 11:00 по адресу Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».