Полицейские разбили боковое стекло провалившегося под лед автомобиля, чтобы спасти водителя. Об этом сообщает ГУ МВД.

Дежурному поступило сообщение о том, что на лед реки Терешка выехала машина и провалилась в полынью. Майор полиции Сергей Загороднев и старшина Александр Тараканов выехали на место и увидели тонущий транспорт. Двери были заблокированы, а водитель по пояс был в воде. Правоохранители немедленно приняли решение разбить стекло и вытащить бедолагу.

— После этого они посадили его в служебный автомобиль и оказали первую помощь. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.