Инцидент произошёл в Ленинском районе в торговом центре на 3-й Дачной.

Как сообщили в областном ГУ МВД, здесь неизвестная открыто похитила женскую юбку стоимостью 6 580 рублей.

О грабеже полицейским рассказала сотрудница магазина.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и оперативно задержана подозреваемая, которой оказалась 36-летняя жительница Татищевского района.

Грабительница не стала отпираться, сообщив, что похищенную юбку уже успела продать. Женщина отпущена под подписку о невыезде.