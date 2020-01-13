Полицейские Саратовской области рассказали автолюбителям, как избежать кражи имущества.

Для этого водителям советуют не оставлять ключи в замке зажигания во время отлучения из салона автомобиля. Также во время отсутствия необходимо включать сигнализацию, на ночь авто лучше оставлять на стоянке или в освещенном людном месте.

В целях противоугонной профилактики следует установить дополнительный источник питания к сигнализации, чтобы вор не смог обесточить машину, а также потайной вентиль, перекрывающий подачу топлива. В салоне лучше не хранить инструменты, с помощью которых преступник сможет завести автомобиль.

Личные вещи, представляющие собой ценность, лучше уносить с собой, чтобы у воров не возникло соблазна вас обокрасть. Документы, важные бумаги и технику лучше прятать или вовсе не оставлять в машине.

В случае оставления авто на долгую стоянку сотрудники полиции рекомендуют ставить его на колодки. Также информационная наклейка о наличии противоугонного устройства может остановить преступника.

Лучше использовать двойную степень защиты — сигнализацию и противоугонное устройство. При покупке поддержанного автомобиля лучше поменять замки дверей и зажигания.

Если вы все-таки стали жертвой автоворов нужно немедленно обратиться в ближайший отдел полиции. Так у правоохранителей будет больше шансов задержать преступника.