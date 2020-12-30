Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего и 48-летнего жителей Энгельса, обвиняемых в убийстве, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с 29 на 30 декабря 2018 года приятели в доме старшего из них распивали спиртное с 63-летней местной женщиной. Младший из них разозлился на то, что ему уделяют мало внимания. Он повалил пенсионерку на матрас, лежащий на полу, сел сверху и начал душить. Потом его приятель не менее трех раз ударил ее кулаком по голове и шее, а потом еще четыре раза молотком по первой из частей тела.

После смерти гражданки мужчины продолжили пить. Позднее, с 30 на 31 декабря, они положили тело на одеяло и сбросили в яму на Московской улице.

В июне 2020 года следователи получили информацию о причастных к убийству лицах и эти подозрения нашли свое подтверждение.

Под тяжестью собранных доказательств граждане признались в совершении убийства и показали место, где они спрятали тело.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





