Сегодня, 21 июля, был уничтожен крупный очаг произрастания конопли в Аткарском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Сотрудниками МВД по Аткарскому району был выявлен крупный очаг дикорастущей конопли размером с футбольное поле — площадью шесть тысяч квадратных метров. Несколько кустов все же были направлены на проверку. Экспертиза подтвердила, что данное растение содержит наркотические вещества.

Данный очаг был ликвидирован при помощи бульдозера.

Подобные мероприятия по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений проводятся сотрудниками МВД в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Мак-2020».

