В Саратове задержали пьяного таксиста. Совершившего 21 нарушение правил дородного движения, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Мужчина неадекватно повел себя на дороге на глазах сотрудников ГИБДД и те попыталась его остановить, тот на взмах жезла не отреагировал и бросился наутек. Полицейским пришлось броситься за ним погоню. По пути таксист совершил еще несколько нарушения правил дорожного движения, а уже после того, как его задержали, попытался оказать физическое сопротивление. В итоге на 33-летнего мужчину все-таки надели наручники. Оказалось, что у него 21 неоплаченный штраф.