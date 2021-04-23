Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге на балаковских полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с 31 января 2018 года по 30 сентября 2020 правоохранители написали в отчетах о командировках и расходах на них, которых по факту не было.

Устанавливаются причастные лица и обстоятельства произошедшего, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.

Если вина сотрудников полиции будет доказана в суде, их уволят из органов внутренних дел. Граждане понесут установленную законом ответственность.