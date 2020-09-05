В Саратове полицейские и представители Общественного совета при Управлении МВД России города провели ночной рейд по увеселительным заведениям. Об этом сообщили в городском УМВД.

Делегация отправилась в восемь заведений. Объект на улице Университетская, 85, на который жаловались начальнику управления полиции Саратова Андрею Чепурному, был закрыт, равно как и бар на Вольской, 97/121.

Из игрового клуба на Большой Казачьей в отдел доставили двух подростков, которые находились там не в сопровождении взрослых. Столько же мужчин отправились с полицейскими из бара на Ново-Астраханском шоссе для установления личности.

26-летнего мужчину, который на вид был под наркотиками, отправили на медицинское освидетельствование из кафе на Театральной площади, 9.

Отметим, что такие рейды проводятся регулярно.