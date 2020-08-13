Вчера, в 4 часа утра, в Саратове на помощь рожавшей на улице женщине подоспели сотрудники патрульно-постовой службы, которые отвезли женщину в роддом.

30-летняя роженица рассказала полицейским, что утром у нее неожиданно начались схватки, а в квартире в этот момент никого не оказалось. Переоценив свои возможности, женщина попыталась пешком добраться до роддома, но не смогла. Удивительно, что именно в этот момент по пустым улицам проезжал автомобиль патрульно-постовой службы.

Старшие сержанты полиции Николай Загородников и Александр Глухов, патрулируя улицы города, заметили роженицу. Женщину быстро довезли до роддома, а через полчаса она уже родила девочку.

Врачи роддома поблагодарили сотрудников полиции и рассказали, что благодаря их своевременному вмешательству, угрозы здоровья для малышки и ее мамы удалось избежать.