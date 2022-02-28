Сотрудники полиции провели рейд «Нетрезвый водитель» для стабилизации обстановки на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Саратовской области.

С 25 по 27 февраля за период проведения мероприятия пресечено 2881 правонарушение. Из них — 60 нетрезвых водителей.

Водители, управляющие транспортным средством в пьяном виде или отказавшиеся от медицинского освидетельствования, получат штраф в размере тридцати тысяч рублей с запретом управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

На водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы сроком на два года с запретом управлять транспортными средствами в течение трех лет.