В Саратове задержали троих подозреваемых в попытке распространения наркотических средств крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции в среду, 20 мая.

В наркогруппировку входило трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья от 18 до 46 лет. Старший – контролировал поставку, фасовку крупных партий и сохранность дури, а закладчики распространяли её по тайникам мелкими партиями.

В общей сложности во время обысков было изъято 33,89 грамма.

Сейчас на нарко-бизнесменов завели уголовное дело и арестовали.