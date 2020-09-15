Тольяттинские сотрудники ГИБДД задержали наркоторговца из Саратова, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Audi для проверки документов, но водитель почему-то сильно занервничал. Тогда стражами порядка было принято решение досмотреть автомобиль. В ходе досмотра был изъят сверток мефедрона массой 0,275 килограмма.

Выяснилось, что 48-летний безработный житель Саратовской области приехал в соседний регион за закладкой, оставленной в лесу. Наркотики он купил через интернет для дальнейшего сбыта в Саратовской области, но его бизнесу суждено было провалиться.

Установив место тайника, оперативники изъяли еще один сверток с мефедроном массой 241,950 грамма.

Наркоторговца из Саратовской области заключили под стражу в Тольятти за незаконный сбыт мефедрона.