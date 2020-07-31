В Пугачеве полиция задержала 38-летнюю местную жительницу и ее 28-летнего возлюбленного с наркотиками. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

По версии следствия они познакомились в интернете с гражданином. Он предложил им съездить в Балаково и забрать наркотики в обмен на деньги.

Те согласились, но после поездки их поймали правоохранители. При себе у злоумышленников было 8,41 грамма вещества.

На перевозчиков завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Они признали свою вину, расследование продолжается.



