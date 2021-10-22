В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух граждан около одного из домов по проспекту Строителей в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В отечественной легковушке, которая принадлежала одному из мужчин, сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с синтетическим наркотическим средством общей массой 1,76 граммов. Выяснилось, что ранее судимые подозреваемые 32 и 26 лет планировали распространить наркотики закладками.

Из указанных ими семи тайников полицейские обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом. Вещество оказалось N-метилэфедрона, общей массой около 4 граммов.