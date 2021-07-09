Прокуратура заставила полицию начать расследование уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Жительница Кировского района Саратова обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников полиции в ответ на ее заявление о мошенничестве юридической компании, с которой она заключила договор. Компания прекратила свою деятельность, не вернув женщине деньги.

Прокуратура области по результатам проверки выяснила, что при рассмотрении дела сотрудники полиции допустили волокиту и незаконно отказали женщине в возбуждении уголовного дела.

Это решение отменили, и уголовное дело по факту мошенничества возбуждено. Ход расследования взят на контроль.