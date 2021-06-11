Житель Саратовской область устроил гонку с полицейскими в Волгоградской области, а потом предложил им взятку, сообщает пресс-служба ГУ МВД соседнего региона.

На трассе Саратов-Волгоград полицейские заметили переделанный в кабриолет ВАЗ-2106 с саратовскими номерами. На требование остановиться водитель не отреагировал и инспекторам ДПС пришлось начать погоню, во время которой саратовец нарушил еще несколько пунктов правил дорожного движения. Для остановки машины гаишники открыли стрельбу по колесам. Остановить автомобиль удалось только после того, как ему пробили три колеса.

За рулем самодельного кабриолета оказался 48-летний житель Саратовской области. Установлено, что срок действия водительского удостоверения у него истёк в 2017 году. Кроме того, на машине использовались подложные госномера.

В машине ДПС мужчина начал предлагать полицейским взятку. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за это водитель положил на сиденье шесть тысяч рублей. Данный факт был задокументирован.

Возбуждено уголовное дело.