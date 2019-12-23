В рамках одноименной Всероссийской благотворительной акции сотрудники городской Госавтоинспекции и члены общественного совета при УМВД России по городу Саратову побывали в школе-интернате № 3 с обучением по адаптированным образовательным программам.

Помимо традиционных для новогоднего праздника развлечений с участием Снегурочки и Деда Мороза, детям напомнили о том, как важно всегда заботиться о собственной безопасности, в том числе быть особенно внимательными вблизи проезжей части. Этот мини урок по ПДД прошел в игровой форме с разгадыванием загадок и конкурсами. Ребята внимательно слушали инспектора, выполняя все задания и отвечая на вопросы о безопасности дорожного движения.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим праздником, пожелав им всегда быть в безопасности. На празднике были соблюдены и другие новогодние традиции: хоровод вокруг елочки, новогодние стихи и песни, и, конечно же – подарки. Без новогодних сюрпризов не остался ни один ребенок – сладости и яркие воздушные шары вручили всем.