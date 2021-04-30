В отношении 21-летнего бывшего сотрудника полиции и его 19-летнего приятеля возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 13 марта правоохранитель с сообщником прибыл в квартиру жительницы Кировского района города и сообщили о том, что ее 14-летняя дочь якобы подозревается в незаконном сбыте наркотиков своему 19-летнему молодому человеку. Полицейский сообщил, что намерен доставить девочку в отдел полиции, хотя на самом деле никаких оснований для этого не было.

Злоумышленники уверили гражданку, что 200 тысяч рублей способны изменить ситуацию. Женщина не растерялась, сообщила в полицию и обо всем рассказала. Действия граждан пресекли.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.