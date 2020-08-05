Суд признал бывшего полицейского виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 28 января во время дежурства он схватил задержанного за административное нарушение мужчину рукой за одежду в области груди и ударил головой о косяк двери. Все засняла камера видеонаблюдения.

В суде злоумышленник все-таки признал свою вину, хотя до этого все отрицал.

Ему дали три года условного срока с испытательным сроком на такое же время. Приговор еще не вступил в законную силу.