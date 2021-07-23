Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Марксовскому району Саратовской области лейтенант полиции Юрий Ступников спас тонущего в акватории реки Волги человека.

Он увидел в 15-20 метрах от берега обессилевшую женщину и бросился в воду, оказал ей первую доврачебную помощь, после чего передал прибывшей на место бригаде «скорой».

Выяснилось, что жительница Маркса решила искупаться в запрещенном месте из-за жары. Она отплыла от берега, а через некоторое время плохо себя почувствовала. Благодаря действиям участкового уполномоченного полиции ее жизнь была спасена.