Сотрудник отдела полиции из Ленинского района Саратова стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, днем 28 января сотрудник дежурной части отдела полиции №7 применил силу к задержанному за административное правонарушение 34-летнему саратовцу. Он схватил его рукой за одежду и ударил головой о дверной косяк.

Уголовное дело возбуждено по материал управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.