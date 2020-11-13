В отношении бывшего полицейского из Саратова возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 15 августа он получил от члена одного из акционерных обществ 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение уголовного дела в отношении компании и возврате изъятого оборудования. На самом деле мужчина собирался забрать деньги себе.

1 октября злоумышленник получил еще 400 тысяч рублей, а потом его задержали оперативники.

Ранее в отношении этого же правоохранителя заводили дело о получении крупной взятки. Их объединили в одно производство.

Мужчина скрывался от полиции, его объявили в розыск.

Расследование продолжается.

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что в настоящее время ведомство проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности.