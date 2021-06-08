Суд признал 35-летнего жителя Алгая виновным в мошенничестве, совершенным с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что в августе 2019 года он был полицейским стажером во внутренней охране группы режима изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Гражданин предложил односельчанину незаконно получить права без сдачи экзаменов. Тот отдал ему за это 20 тысяч рублей.

На самом деле мужчина не предоставил эту услугу — как минимум, у него не было таких полномочий. На него завели уголовное дело.

Злоумышленника в итоге обязали выплатить штраф — 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.