Пугачевский следственный отдел возбудил в отношении 32-летнего местного жителя уголовное дело за применение насилия по отношению к представителю власти.

Известно, что в День ВДВ, 2 августа, в полицию обратились жители дом на 50 лет Октября города Пугачев с просьбой утихомирить соседей. Сотрудники полиции, которые приехали по вызову, стали очевидцами драки между соседями.

Один из сотрудников попытался остановить драчунов, что не понравилось 32-летнему участнику конфликта. Мужчина ударил сотрудника при исполнении по голове. Все последующие действия злоумышленника были пресечены.

Расследование уголовного дела продолжается.

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